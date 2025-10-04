Россиянка Полина Кудерметова (76) пробилась в финал квалификации «тысячника» в китайском Ухане.

Полина Кудерметова globallookpress.com

В своем матче она одолела украинку Юлию Стародубцеву (86) со счетом 7:6 (7:4), 7:5.

Встреча длилась 2 часа 7 минут. За это время Кудерметова выполнила 9 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Стародубцевой 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-поинта из 9.

Теперь Кудерметова за выход в основную сетку турнира сразится с Викторией Томовой из Болгарии (115).