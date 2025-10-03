Американский теннисист Тейлор Фриц, занимающий четвёртое место в мировом рейтинге, продолжает выступление на «Мастерсе» в Шанхае. Во втором круге турнира он в напряжённом трёхсетовом поединке обыграл венгра Фабиана Марожана (52-й в рейтинге ATP) — 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).

Тейлор Фриц globallookpress.com

Матч продлился 2 часа 20 минут. Фриц отметился 14 эйсами, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного из восьми брейк-пойнтов.

Его соперник сделал семь подач навылет, не допустил ошибок на подаче и использовал два брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Фриц встретится с французом Джованни Мпетчи Перрикаром.