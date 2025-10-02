18-я ракетка мира Даниил Медведев узнал, с кем встретится во втором круге турнира категории «Мастерс» в Шанхае.

Даниил Медведев globallookpress.com

В стартовом для себя поединке россиянин сыграет с чешским теннисистом Далибором Сврчиной, который пробился во второй круг после отказа У Ибина при счёте 7:5.

Ранее Медведев снялся с полуфинала турнира ATP-500 в Пекине. В матче за выход в финал он уступил американцу Лёнеру Тьену со счётом 7:5, 5:7, 0:4, столкнувшись с судорогами в концовке второго и начале третьего сета. При этом во второй партии Даниил подавал на матч при счёте 5:3.

«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября.