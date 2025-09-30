Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала досадное снятие Даниила Медведева с полуфинального матча турнира в Пекине против американца Лернера Тьена.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Очень обидное стечение обстоятельств, даже поражением это назвать сложно. Только он начал показывать хороший теннис, у него получилась череда побед. И в полуфинале с Лернером Тином вел по двум сетам. Судороги сложно спрогнозировать, это неприятнейший момент для каждого человека», — сказала Веснина «СЭ».

Напомним, 29-летний россиянин выиграл первый сет со счётом 7:5, но уступил второй — 5:7, не сумев подать на матч. В решающем сете Медведев начал испытывать сильные судороги и снялся при счёте 0:4.