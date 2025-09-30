Российский дуэт Карен Хачанов/Андрей Рублев вышел в решающую стадию парных соревнований в Пекине. В полуфинале уроженцы Москвы уверенно обыграли тандем Бенжамена Бонзи (Франция) и Таллона Грикспура (Нидерланды).

Андрей Рублев globallookpress.com

Матч продлился 1 час 2 минуты и завершился победой россиян в двух сетах — 6:4, 6:2. На их счету 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4 возможных.

В финале Хачанов и Рублев сразятся с победителями матча Арри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания) — Гвидо Андреоцци/Мануэль Гинар (Аргентина/Франция).