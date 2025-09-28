Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Токио (Япония).

Карлос Алькарас globallookpress.com

В четвертьфинале он уверенно победил 33-го номера мирового рейтинга американца Брэндона Накашиму со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

За это время Алькарас сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. Накашима выполнил три подачи навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале Карлос Алькарас встретится с норвежцем Каспером Руудом.