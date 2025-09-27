Россиянка Анастасия Потапова (59) успешно преодолела второй круг на «Мастерсе» в Пекине.

Анастасия Потапова globallookpress.com

В двух сетах она переиграла канадку Викторию Мбоко со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

Их противостояние длилось 2 часа 7 минут. Потапова 2 раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов.

У канадки один эйс при 11 двойных ошибках и 4 выигранных брейк-пойнта из 7 заработанных за матч.

В третьем круге «тысячника» Потапову ждет встреча с победительницей пары Клара Таусон (Дания, 12) — Зейнеп Сенмез (Турция, 82).