В следующем матче итальянка Ясмин Паолини (6-я сеяная) встретится с латвийкой Анастасией Севастовой.

Игра продолжалась 1 час 21 минуту. 22-летняя спортсменка отметилась 10 эйсами, но допустила 6 двойных ошибок и не сумела реализовать ни один из двух брейк-пойнтов. Кенин записала на свой счёт 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов.

Российская теннисистка Полина Кудерметова завершила выступление во втором круге турнира в Пекине, уступив американке Софии Кенин со счётом 4:6, 2:6.

1.95

Прогнозы•Сегодня 08:00 Кудерметова — Бондарь. Прогноз и ставка Венгерка даст бой российской теннисистке?

Теннис•22/09/2025 00:20 Неделя тенниса: Итальянки выиграли Кубок Билли Джин Кинг, а Александрова дошла до финала в Сеуле

Теннис•15/09/2025 10:52 Неделя тенниса: триумф 17-летней Йович, крупнейший титул Селехметьевой и финалисты Кубка Дэвиса

Главные темы сейчас

Теннис•08/09/2025 02:07 Алькарас сокрушил Синнера в финале US Open: чересчур уверенная победа над «искусственным интеллектом»

Теннис•31/08/2025 16:49 Неделя тенниса: ужасный Медведев, драма Хачанова и новый имидж Алькараса

Теннис•23/08/2025 13:42 US Open-2025: главные интриги турнира

Теннис•19/08/2025 00:20 Неделя тенниса: «Мастерс» без финала, возрождение Кудерметовой и французский гений

Теннис•10/08/2025 14:45 Неделя тенниса: Прорыв Хачанова, крупнейший титул Шелтона и новая звезда женского тура

Выбор читателей

Футбол•21/09/2025 02:42 Шоу Роналду и Феликса: «Аль-Наср» разнёс «Аль-Рияд»

Футбол•20/09/2025 21:23 Станкович доигрался. Насколько ещё «Спартаку» хватит терпения?

Футбол•22/09/2025 19:13 Трансферный дайджест. 16 — 22 сентября

Футбол•Вчера 07:00 «Золотой мяч»-2025: кого засудили, а кого переоценили?

Футбол•22/09/2025 03:07 «Зенит» рано списывать: команда Семака не оставила шансов «Краснодару» на выезде

Самое интересное

Футбол•07/08/2025 10:37 Забытый вундеркинд: почему Рейниер растворился в системе «Реала»

Футбол•06/08/2025 14:57 Продающий клуб — это не оскорбление. Почему «Челси», «Ливерпуль» и другие не боятся отпускать игроков

Футбол•06/08/2025 10:36 Вы не готовы к этому: почему игрокам из других чемпионатов так сложно адаптироваться к АПЛ

Футбол•02/08/2025 12:40 Деньги против традиций: почему Европа сдаст свой футбол в аренду Америке