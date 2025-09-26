Российская теннисистка Полина Кудерметова завершила выступление во втором круге турнира в Пекине, уступив американке Софии Кенин со счётом 4:6, 2:6.
Игра продолжалась 1 час 21 минуту. 22-летняя спортсменка отметилась 10 эйсами, но допустила 6 двойных ошибок и не сумела реализовать ни один из двух брейк-пойнтов. Кенин записала на свой счёт 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов.
В следующем матче итальянка Ясмин Паолини (6-я сеяная) встретится с латвийкой Анастасией Севастовой.