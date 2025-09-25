Медведев: В профессиональной карьере это первый раз, когда я сам решил начать что‑то новое

Российский теннисиствысказался о прекращении сотрудничества с тренером

«Ситуация немного изменится, это другие люди, новая динамика. Другая атмосфера. На данный момент это просто период экспериментов. В конце сезона я подведу итоги и решу, как действовать дальше.

С Жилем мы пережили много хорошего, и именно поэтому, наверное, никогда не скажем друг о друге ничего плохого. Я вспоминаю титулы, важные матчи, моменты на корте. Мы расходимся на очень хорошей ноте. Было приятно переживать все эти моменты с ним, будь он в ложе, или на корте во время тренировок, или за ужином.

Мы были вместе так долго, что передо мной встал выбор: остаемся ли мы вместе до конца моей карьеры? Подумал, если мы не расстанемся сейчас, то будем вместе до конца. А иногда просто хочется попробовать что‑то новое.

Вероятно, это то, чего я никогда не испытывал во взрослой карьере. Раньше, когда я был младше, у меня были разные тренеры, но это больше зависело от родителей или от ситуации. В профессиональной карьере это первый раз, когда я сам решил начать что‑то новое. Пока что всё довольно здорово», — цитирует Медведева L’Equipe.

Напомним, что Медведев и Сервара работали вместе с 2017 года.