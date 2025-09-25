1-й период Барыс — Ак БарсОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец «Барыс» — «Ак Барс»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 14:32
    • «Амур» победил дома ЦСКА
  • 12:14
    • Семак: Вендел не был травмирован, только спазм мышц
  • 17:20
    • Хмелевски подписал контракт с «Ак Барсом»
  • 15:48
    • Синнер легко разобрался с Чиличем на турнире в Токио
  • 15:08
    • Стали известны судьи на 10-й тур РПЛ
    Все новости спорта

    Медведев: В профессиональной карьере это первый раз, когда я сам решил начать что‑то новое

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о прекращении сотрудничества с тренером Жилем Сервара.

    Даниил Медведев
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Ситуация немного изменится, это другие люди, новая динамика. Другая атмосфера. На данный момент это просто период экспериментов. В конце сезона я подведу итоги и решу, как действовать дальше.

    С Жилем мы пережили много хорошего, и именно поэтому, наверное, никогда не скажем друг о друге ничего плохого. Я вспоминаю титулы, важные матчи, моменты на корте. Мы расходимся на очень хорошей ноте. Было приятно переживать все эти моменты с ним, будь он в ложе, или на корте во время тренировок, или за ужином.

    Мы были вместе так долго, что передо мной встал выбор: остаемся ли мы вместе до конца моей карьеры? Подумал, если мы не расстанемся сейчас, то будем вместе до конца. А иногда просто хочется попробовать что‑то новое.

    Вероятно, это то, чего я никогда не испытывал во взрослой карьере. Раньше, когда я был младше, у меня были разные тренеры, но это больше зависело от родителей или от ситуации. В профессиональной карьере это первый раз, когда я сам решил начать что‑то новое. Пока что всё довольно здорово», — цитирует Медведева L’Equipe.

    Напомним, что Медведев и Сервара работали вместе с 2017 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» будет играть не в полную силу
  • «Овьедо» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • У «Барыса» будут шансы против проблемных казанцев
  • Барыс — Ак Барс. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Порту» не испытает проблем с «Зальцбургом»?
  • «Зальцбург» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Овьедо — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зальцбург — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Утрехт — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо М
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боржеш — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 10:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Симабукуро — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры