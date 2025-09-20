Александр Бублик одолел Вукича и вышел в четвертьфинал турнира в Ханчжоу

Казахстанский теннисист, занимающий 19-е место в мировом рейтинге ATP, вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай).

Во втором круге он одержал волевую победу над австралийцем Александром Вукичем, занимающим 93-е место в рейтинге, со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4. Матч длился 2 часа 15 минут.

За это время Бублик выполнил 24 подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. Вукич сделал 14 эйсов, допустил три двойные ошибки и не сумел заработать ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира в Ханчжоу Бублик встретится с победителем матча между Далибором Сврчиной из Чехии и китайским теннисистом Чжан Чжичжэнем.