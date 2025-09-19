Французский теннисист Валентен Руае, занимающий 88-е место в мировом рейтинге, пробился во второй круг турнира в Ханчжоу (Китай). В стартовом поединке он оказался сильнее американца Александра Ковачевича — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.

Андрей Рублев globallookpress.com

Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время Руае выполнил 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов.

Ковачевич отметился 21 подачей навылет, тремя двойными ошибками и реализовал 2 из 6 брейков.

Во втором круге француз встретится с 14-й ракеткой мира, россиянином Андреем Рублевым.

Турнир в Ханчжоу проходит с 17 по 23 сентября. Действующим победителем соревнований является хорват Марин Чилич.