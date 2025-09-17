ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван МорозовНе по той дорожке. Форварда «Спартака» отстранили за употребление наркотиков
  • 11:39
    • Головин проведет в лазарете около месяца
  • 09:15
    • «Бенфика» уволила главного тренера Лаже после поражения от «Карабаха»
  • 08:29
    • «Интер Майами» победил «Сиэтл», Месси забил гол и сделал ассист
  • 07:40
    • Моуринью может возглавить «Бенфику»
  • 10:42
    • Клубы НХЛ обращаются к «Миннесоте» по поводу перехода Капризова
    Все новости спорта

    Винус Уильямс может выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Винус УильямсЛос-Анджелес-2028 Лос-Анджелес-2028
    Семикратная победительница ТБШ и бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс допустила возможность выступления на домашних Олимпийских играх в 2028 году.

    Винус Уильямс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винус Уильямс

    В этом сезоне американка вернулась на корт и сыграла на US Open 2025.

    «Нет ничего невозможного. Но мне нужно будет сохранять мотивацию оставаться на корте так долго. Посмотрим», — сказала Уильямс в интервью Parade.

    На счету Винус четыре олимпийские золотые медали: она выигрывала соревнования как в одиночном, так и в парном разряде на Играх 2000, 2008 и 2012 годов, а в 2016 году стала второй в миксте.

    Винус Уильямс является самой титулованной теннисисткой среди участников Олимпийских игр.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» будут доминировать и обыграют «матрасников»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Уральское дебри завершится большим количеством голов
  • Автомобилист — Трактор. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Краснодар» обрежет крылья хозяевам
  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аякс — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брюгге — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры