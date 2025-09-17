Винус Уильямс может выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Семикратная победительница ТБШ и бывшая первая ракетка мирадопустила возможность выступления на домашних Олимпийских играх в 2028 году.

В этом сезоне американка вернулась на корт и сыграла на US Open 2025.

«Нет ничего невозможного. Но мне нужно будет сохранять мотивацию оставаться на корте так долго. Посмотрим», — сказала Уильямс в интервью Parade.

На счету Винус четыре олимпийские золотые медали: она выигрывала соревнования как в одиночном, так и в парном разряде на Играх 2000, 2008 и 2012 годов, а в 2016 году стала второй в миксте.

Винус Уильямс является самой титулованной теннисисткой среди участников Олимпийских игр.