    Ваан Бичакчян Армения — Ирландия. Онлайн, прямая трансляция
  • 15:36
    • Постекоглу стал главным тренером «Ноттингем Форест»
  • 18:21
    • Тедеско назначен новым главным тренером «Фенербахче»
  • 17:17
    • ЦСКА сделал новое предложение «Бока Хуниорс» по трансферу Кевина Сенона
  • 15:44
    • Форвард «Генгама» Жан-Жульен Сиве близок к переходу в казанский «Рубин»
  • 15:32
    • Илиан Илиев уволен с поста главного тренера сборной Болгарии
    Все новости спорта

    Виландер: Пугает то, что Алькарас все еще такой молодой

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Янник Синнер Карлос Алькарас
    Бывшая первая ракетка мирf Матс Виландер высказался о победе Карлоса Алькараса на US Open.

    Карлос Алькарас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас

    «Он все еще такой молодой — вот что действительно пугает. У него уже шесть титулов "Большого шлема", он снова вернулся на первую строчку мирового рейтинга, и это многое для него значит. Он хорош во всем. Карлос настолько стабилен, и когда он играет на своём уровне, то он действительно лучший теннисист в мире», — приводит слова Виландера Eurosport.es.

  • Алькарас сокрушил Синнера в финале US Open: чересчур уверенная победа над «искусственным интеллектом»
  • В Нью-Йорке завершился заключительный в этом сезоне турнир «Большого шлема»
  • Вчера

    • Напомним, что Алькарас в финале смог победить итальянца Янника Синнера и стал шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема».

