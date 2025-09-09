Виландер: Пугает то, что Алькарас все еще такой молодой

Бывшая первая ракетка мирfвысказался о победена US Open.

«Он все еще такой молодой — вот что действительно пугает. У него уже шесть титулов "Большого шлема", он снова вернулся на первую строчку мирового рейтинга, и это многое для него значит. Он хорош во всем. Карлос настолько стабилен, и когда он играет на своём уровне, то он действительно лучший теннисист в мире», — приводит слова Виландера Eurosport.es.

Напомним, что Алькарас в финале смог победить итальянца Янника Синнера и стал шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема».