Оже-Альяссим: Будущее покажет мой уровень

Представитель Канадывысказался по поводу поражения от итальянцав полуфинале US Open 2025 со счетом 1:6, 6:3, 3:6, 4:6.

«Будущее покажет мой уровень. Не хочу делать слишком много прогнозов. Я просто хотел воспользоваться моментом, чтобы насладиться турниром и всеми хорошими вещами, которые были. Очевидно, что вы строите свое будущее с помощью основы, которая заложена в вас, а затем пытаетесь понемногу совершенствоваться. Так что я просто пытаюсь все усвоить.

У меня было несколько хороших моментов. В некоторых эпизодах матч был равным, иногда удавалось доминировать. Конечно, я чувствую себя конкурентоспособным, но будущее покажет, насколько я близок к Синнеру», — сказал теннисист на пресс-конференции.

В финале Открытого чемпионата США Синнер сыграет против второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.