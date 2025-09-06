ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельЧетыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026
  • 13:16
    • Гаттузо высказался о разгромной победе Италии над Эстонией
  • 12:19
    • Захарян снова сменил игровой номер в «Реал Сосьедад»
  • 08:24
    • Кэри Прайс покидает «Монреаль»
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
  • 00:51
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
    Все новости спорта

    Оже-Альяссим: Будущее покажет мой уровень

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Янник Синнер Феликс Оже-Альяссим
    Представитель Канады Феликс Оже-Альяссим высказался по поводу поражения от итальянца Янника Синнера в полуфинале US Open 2025 со счетом 1:6, 6:3, 3:6, 4:6.

    Феликс Оже-Альяссим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Феликс Оже-Альяссим

    «Будущее покажет мой уровень. Не хочу делать слишком много прогнозов. Я просто хотел воспользоваться моментом, чтобы насладиться турниром и всеми хорошими вещами, которые были. Очевидно, что вы строите свое будущее с помощью основы, которая заложена в вас, а затем пытаетесь понемногу совершенствоваться. Так что я просто пытаюсь все усвоить.

    У меня было несколько хороших моментов. В некоторых эпизодах матч был равным, иногда удавалось доминировать. Конечно, я чувствую себя конкурентоспособным, но будущее покажет, насколько я близок к Синнеру», — сказал теннисист на пресс-конференции.

    Прогнозы на теннис

    В финале Открытого чемпионата США Синнер сыграет против второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У «Сочи» не будет шансов на территории «Спартака»
  • «Спартак» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Сибирь» заберет два очка в результативном матче
  • «Сибирь» — «Амур». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Северсталь» добьется победы в непростых условиях
  • «Нефтехимик» — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Торпедо Москва
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шинник — Волга Ульяновск
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Родина — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Грузия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры