ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александер ИсакФинансовая инженерия: как клубы АПЛ маскируют рекордные траты
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
  • 07:22
    • Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу
  • 23:48
    • Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
  • 23:44
    • Польша спаслась от поражения в гостевом матче против Нидерландов
    Все новости спорта

    Осака: Анисимова — полная противоположность мне

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Наоми Осака Аманда Анисимова
    Японская теннисистка Наоми Осака высказалась о матче с американкой Амандой Анисимовой в полуфинале Открытого чемпионата США — 2025. Осака уступила со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6.

    Наоми Осака
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Наоми Осака

    «Не сказала бы, что это было сложнее, чем я ожидала, ведь я знала, какого типа она теннисист. Иногда это было даже немного забавно, потому что у неё нет какого-то определённого шаблона в игре. Она просто бьёт по мячу, и обычно он оказывается в поле. Так что да, очевидно, она вышла в финал Уимблдона и теперь здесь в финале, что доказывает: Аманда — действительно хороший теннисист. Думаю, она — полная противоположность мне, потому что я не пытаюсь бить сильно.

    Когда я играю, то наблюдаю за соперником, и, возможно, темп становится быстрее. В зависимости от того, какой ритм мне задают, я играю немного по-разному с каждым человеком. Просто знаю, что должна быть агрессивной с ней», — сказала Осака на пресс-конференции.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» сходу войдет в победный ритм
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Обыграет ли Исландия Азербайджан?
  • Исландия — Азербайджан. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Беларусь даст бой Греции в гостях?
  • Греция — Беларусь. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.92
  • Прогноз на матч Джокович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры