1-й таймДинамо — БелградОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Лунев«Динамо» — «Белград». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:42
    • Медведев вылетел на Уимблдоне в первом же круге
    Все новости спорта

    Попырин не смог выйти во второй круг Уимблдона

    Теннис Прогнозы на теннис Уимблдон ATP
    22-я ракетка мира австралиец Алексей Попырин покидает Уимблдон после первого же матча.

    Алексей Попырин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Попырин

    Он уступил местному теннисисту Артуру Фери (WC), который занимает в рейтинге 461 место. Попырин потерпел поражение в четырех сетах 4:6, 1:6, 6:4, 4:6

    Соперники были на корте почти три часа. За это время Попырин 20 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из 3 заработанных. На счету Фери 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16 заработанных.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Теперь во втором круге Фери сразится с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия) — Лучано Дардери (Италия).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра получится вязкой и плотной
  • «Интер» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Ман Сити» покажет разницу между европейским и азиатским футболом
  • «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Динамо» уверенно расправится с белградцами
  • «Динамо» — «Белград». Прогноз и ставки
  • 2.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Интер — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Динамо — Белград
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  4.49
  • Экспресс дня 1 июля
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Микельсен — Кецманович
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Рига — Елгава
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры