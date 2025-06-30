Попырин не смог выйти во второй круг Уимблдона

22-я ракетка мира австралиецпокидает Уимблдон после первого же матча.

Он уступил местному теннисисту Артуру Фери (WC), который занимает в рейтинге 461 место. Попырин потерпел поражение в четырех сетах 4:6, 1:6, 6:4, 4:6

Соперники были на корте почти три часа. За это время Попырин 20 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из 3 заработанных. На счету Фери 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16 заработанных.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Теперь во втором круге Фери сразится с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия) — Лучано Дардери (Италия).