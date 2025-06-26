Андреева: Боролась за каждый мяч и пыталась вернуть как можно больше мячей на корт

Российская теннисисткавысказалась о победе над датчанкойво втором круге травяного турнира в Бад-Хомбурге (Германия).

«Да, конечно, я знала, что матч будет тяжёлым. Мы играли друг с другом уже три раза в этом году. Это был четвёртый матч. Мы играли на всех покрытиях, так что я понимала, что будет сложно. Она очень агрессивный игрок, и на траве это сильно влияет.

Просто старалась, не знаю, удалось ли мне сохранить спокойствие, но я боролась за каждый мяч и пыталась вернуть как можно больше мячей на корт и просто сражаться», — сказала Андреева в интервью на корте.

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В четвертьфинале турнира Андреева сыграет с чешкой Линдой Носковой.