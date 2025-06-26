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    Фриц стал четвертьфиналистом турнира в Истбурне

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Тейлор Фритц Жоао Фонсека
    Американец Тейлор Фриц (5-я ракетка мира) в напряженной борьбе победил 18-летнего бразильца Жоау Фонсеку (57) — 6:3, 6:7 (5:7), 7:5.

    Тейлор Фриц
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    Тейлор Фриц

    Из встреча проходила во втором круге турнира серии ATP-250 в английском Истбурне и продолжалась в течение двух дней, так была прервана в в среду, 25 июня, из-за наступления темноты.

    Всего за время матч Фриц сделал 17 эйсов, 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк пойнта из 7 заработанных. Бразилец сделал 7 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.

    Теперь в четвертьфинале Фрица ждет встреча со своим соотечественником Маркосом Гироном (46).

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