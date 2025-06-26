Фриц стал четвертьфиналистом турнира в Истбурне

Тейлор Фриц Фото: globallookpress.com
Из встреча проходила во втором круге турнира серии ATP-250 в английском Истбурне и продолжалась в течение двух дней, так была прервана в в среду, 25 июня, из-за наступления темноты.
Всего за время матч Фриц сделал 17 эйсов, 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк пойнта из 7 заработанных. Бразилец сделал 7 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.
Теперь в четвертьфинале Фрица ждет встреча со своим соотечественником Маркосом Гироном (46).