Фриц стал четвертьфиналистом турнира в Истбурне

Американец(5-я ракетка мира) в напряженной борьбе победил 18-летнего бразильца(57) — 6:3, 6:7 (5:7), 7:5.

Из встреча проходила во втором круге турнира серии ATP-250 в английском Истбурне и продолжалась в течение двух дней, так была прервана в в среду, 25 июня, из-за наступления темноты.

Всего за время матч Фриц сделал 17 эйсов, 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк пойнта из 7 заработанных. Бразилец сделал 7 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Теперь в четвертьфинале Фрица ждет встреча со своим соотечественником Маркосом Гироном (46).