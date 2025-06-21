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    Бублик: Я уже не тот, которого вы знали два-три года назад

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Бублик
    Казахстанский теннисист Александр Бублик (45-я ракетка мира) высказался о своем прогрессе в теннисе.

    Александр Бублик
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    Александр Бублик

    «Я повзрослел. К счастью, это случилось. Я уже не тот Бублик, которого вы знали два-три года назад. Стараюсь играть хорошо, потому что если играешь хорошо — играешь меньше и проводишь больше времени дома.

    Если я хорошо сыграю несколько недель в году, то смогу больше времени проводить с семьёй. Поэтому теперь я отношусь ко всему серьёзнее», — приводит слова Бублика Sky Sport Italia.

    Напомним, что Бублик вышел в полуфинал турнира в Галле (Германия), где сыграет против россиянина Карена Хачанова.

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