Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хертогенбосхе

11-я ракетка миразавершил свое выступление на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе уже на стадии третьего круга.

В напряжённом матче россиянин проиграл американцу Райлли Опелке со счетом 6:7 (6:7), 6:7 (6:7). Матч продолжался 1 час 36 минут.

Медведев показал надежную игру на подаче — он сделал 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, но так и не реализовал ни одного из трёх заработанных брейк-поинтов.

Его соперник, известный своей мощной подачей, превзошел ожидания — 23 эйса без единой двойной ошибки, а также имел один шанс на брейк, которым воспользоваться не смог.

Для Медведева это поражение стало первым на траве в текущем сезоне — ранее он уверенно выступил на турнире в Штутгарте.