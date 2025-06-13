Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хертогенбосхе

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
В напряжённом матче россиянин проиграл американцу Райлли Опелке со счетом 6:7 (6:7), 6:7 (6:7). Матч продолжался 1 час 36 минут.
Медведев показал надежную игру на подаче — он сделал 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, но так и не реализовал ни одного из трёх заработанных брейк-поинтов.
Его соперник, известный своей мощной подачей, превзошел ожидания — 23 эйса без единой двойной ошибки, а также имел один шанс на брейк, которым воспользоваться не смог.
Для Медведева это поражение стало первым на траве в текущем сезоне — ранее он уверенно выступил на турнире в Штутгарте.