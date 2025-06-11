Бублик: «Ролан Гаррос»-2005 — один из лучших турниров в моей жизни

Представитель Казахстанавысказался о своей игре на «Ролан Гаррос»-2025.

Бублик добился лучшего результата в карьере на турнирах «Большого шлема», дойдя в этом году до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. Теннисист проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.

«Безусловно, это один из лучших турниров в моей жизни. В четвертьфинал я вышел впервые, поэтому это достижение одно из самых важных в моей карьере на данный момент.

Обычно теннисисты не отмечают свои успехи, потому что на следующий день уже нужно куда-то ехать и играть. У меня было все спокойно. Ко мне прилетели друзья из Санкт-Петербурга. Потом мы пошли в ресторан, посидели, погуляли, и я уже на следующий день был в Монако», — сказал Бублик в интервью каналу First&Red.