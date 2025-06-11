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    Бублик: «Ролан Гаррос»-2005 — один из лучших турниров в моей жизни

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Бублик Ролан Гаррос
    Представитель Казахстана Александр Бублик высказался о своей игре на «Ролан Гаррос»-2025.

    Александр Бублик
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    Александр Бублик

    Бублик добился лучшего результата в карьере на турнирах «Большого шлема», дойдя в этом году до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. Теннисист проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.

    «Безусловно, это один из лучших турниров в моей жизни. В четвертьфинал я вышел впервые, поэтому это достижение одно из самых важных в моей карьере на данный момент.

    Обычно теннисисты не отмечают свои успехи, потому что на следующий день уже нужно куда-то ехать и играть. У меня было все спокойно. Ко мне прилетели друзья из Санкт-Петербурга. Потом мы пошли в ресторан, посидели, погуляли, и я уже на следующий день был в Монако», — сказал Бублик в интервью каналу First&Red.

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