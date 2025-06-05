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    Сара Эррани и Андреа Вавассори стали чемпионами «Ролан Гаррос» в смешанном парном разряде

    Теннис Прогнозы на теннис Ролан Гаррос ATP WTA Сара Эррани Ваня Кинг
    Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори стали чемпионами Открытого чемпионата Франции в смешанном парном разряде.

    Сара Эррани и Андреа Вавассори
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    Сара Эррани и Андреа Вавассори

    В финальном матче они уверенно обыграли американский дуэт Тейлор Таунсенд и Эвана Кинга со счетом 6:4, 6:2 за 1 час 11 минут.

    Эррани и Вавассори продемонстрировали высокую надежность подачи — всего один эйс и ни одной двойной ошибки, а также реализовали 3 брейк-пойнта из 12 возможных.

    В то же время Таунсенд и Кинг сделали два эйса, допустили две двойные ошибки и не смогли реализовать ни один из пяти брейк-пойнтов

    «Ролан Гаррос» в смешанном парном разряде проходил с 28 мая по 5 июня.

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