Музетти рассказал, кому посвятил победу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мирапрокомментировал свою победу в четвертьфинале «Ролан Гаррос» надиз США — 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

«Я вырос как на корте, так и за его пределами. В прошлом году я стал отцом — это сделало меня более ответственным. Теперь подхожу к вещам более профессионально, не только во время матчей, но и в повседневной жизни, между тренировками и в свободное время. Наслаждаюсь моментами, проведенными с семьей, даже если они не рядом со мной, они всегда в моем сердце. Эта победа также и для них», — сказал Музетти в интервью на корте.

Музетти сыграет в полуфинале турнира с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и Томасом Полом из США