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    Музетти рассказал, кому посвятил победу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Лоренцо Музетти Ролан Гаррос
    Седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти прокомментировал свою победу в четвертьфинале «Ролан Гаррос» над Фрэнсиса Тиафо из США — 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

    Лоренцо Музетти
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    Лоренцо Музетти

    «Я вырос как на корте, так и за его пределами. В прошлом году я стал отцом — это сделало меня более ответственным. Теперь подхожу к вещам более профессионально, не только во время матчей, но и в повседневной жизни, между тренировками и в свободное время. Наслаждаюсь моментами, проведенными с семьей, даже если они не рядом со мной, они всегда в моем сердце. Эта победа также и для них», — сказал Музетти в интервью на корте.

    Музетти сыграет в полуфинале турнира с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и Томасом Полом из США

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