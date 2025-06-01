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    Соболенко: В прошлом году я не был так же совершенна, как сейчас

    Теннис Прогнозы на теннис Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказался о своем настрое выиграть «Ролан Гаррос» — 2025.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Мой настрой всегда одинаков: выиграть как можно больше. В прошлом году я не был так же совершенна, как сейчас. Я значительно улучшила свою игру перед "Ролан Гаррос". У меня больше нет сомнений по поводу того, что я не смогу играть на грунте. В этом году у меня больше уверенности.

    Заглядывая вперёд на Australian Open и US Open, я знаю, что там я фаворит. Я могу очень хорошо выступить на этом покрытии (харде). Были годы, когда я приезжала на "Ролан Гаррос" без необходимой уверенности.

    Я видела таких игроков, как Ига, с гораздо большей подвижностью, с лучшими оружиями. Я не была уверена, что готова, но теперь знаю, что готова. Я очень рада и горжусь собой за то, как я подхожу к этому турниру», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

    Напомним, что первая теннисистка мира пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025, где сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь.

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