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    Соболенко: С Данилович будет серьезная борьба

    Теннис Прогнозы на теннис WTAПариж-2024 Париж-2024 Арина Соболенко
    Представительница Беларуси Арина Соболенко поделилась ожиданиями от матча с сербкой Ольгой Данилович в третьем круге «Ролан Гаррос».

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Мы играли очень давно — мне на корте напомнили, что матч был в 2018 году. Я даже не буду его пересматривать, потому что сейчас мы обе совсем другие теннисистки. Я знаю, что она левша — это уже большое отличие. Играет плоско, быстро, у неё хорошая подача. Также знаю, что у неё были травмы, но она постепенно возвращается — видела несколько её матчей в Мадриде и в Риме.

    Я с нетерпением жду встречи с ней в следующем раунде. Это будет серьёзная борьба. Я обожаю вызовы и рада, что мне предстоит такой матч», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

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    Во втором круге Соболенко одолела швейцарку Хиль Белен Тайхман со счетом 6:3, 6:1.

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