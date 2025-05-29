Соболенко: С Данилович будет серьезная борьба

Представительница Беларусиподелилась ожиданиями от матча с сербкойв третьем круге «Ролан Гаррос».

«Мы играли очень давно — мне на корте напомнили, что матч был в 2018 году. Я даже не буду его пересматривать, потому что сейчас мы обе совсем другие теннисистки. Я знаю, что она левша — это уже большое отличие. Играет плоско, быстро, у неё хорошая подача. Также знаю, что у неё были травмы, но она постепенно возвращается — видела несколько её матчей в Мадриде и в Риме.

Я с нетерпением жду встречи с ней в следующем раунде. Это будет серьёзная борьба. Я обожаю вызовы и рада, что мне предстоит такой матч», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Во втором круге Соболенко одолела швейцарку Хиль Белен Тайхман со счетом 6:3, 6:1.