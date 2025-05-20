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    Монфис вылетел на турнире в Гамбурге

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Гаэль Монфис Алехандро Давидович-Фокина Хуберт Хуркач
    Известный французский теннисист Гаэль Монфис (42) не смог преодолеть первый круг представительного турнира серии АТР-500 в немецком Гамбурге.

    Гаэль Монфис
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    Гаэль Монфис

    Его обидчиком стал испанец Алехандро Давидович-Фокина (26), победивший в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

    Их встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Монфис за это время сделал 6 эйсов, 4 двойные ошибки и реализовал один из 4 брейк-поинтов. У его соперника 4 из 10 взятых брейков, одна двойная и одна подача навылет.

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    Испанец во втором круге встретится с Флавио Коболли (Италия). В еще одной игре Хуберт Хуркач победил француза Артура Казо (6:3, 6:4) и сыграет с Артуром Риндеркнехом (Франция).

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