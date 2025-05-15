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    Гауфф рассказала, какие компоненты игры она улучшила в текущем грунтовом сезоне

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Кори Гауфф 
    Американка Кори Гауфф отметила, какие компоненты игры претерпели изменение в нынешнем грунтовом сезоне, в сравнении с сезоном-2024.

    Кори Гауфф
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    Кори Гауфф

    «Думаю, мой форхенд стал более агрессивным. Стала лучше играть резанными ударами и укороченными, перемещение по корту стало заметно лучше.

    Сейчас я больше двигаюсь на грунте, чтобы быть агрессивнее во время игры, а не просто обороняться», — заявила Гауфф в интервью Tennis Channel.

    Кори Гауфф пробилась в полуфинал турнира в Риме, одолев россиянку Мирру Андрееву со счетом 6:4, 7:6. В финале Гауфф сразится с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

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    На данный момент Гауфф является 3-й ракеткой мира.

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