Гауфф рассказала, какие компоненты игры она улучшила в текущем грунтовом сезоне

Американкаотметила, какие компоненты игры претерпели изменение в нынешнем грунтовом сезоне, в сравнении с сезоном-2024.

«Думаю, мой форхенд стал более агрессивным. Стала лучше играть резанными ударами и укороченными, перемещение по корту стало заметно лучше.

Сейчас я больше двигаюсь на грунте, чтобы быть агрессивнее во время игры, а не просто обороняться», — заявила Гауфф в интервью Tennis Channel.

Кори Гауфф пробилась в полуфинал турнира в Риме, одолев россиянку Мирру Андрееву со счетом 6:4, 7:6. В финале Гауфф сразится с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

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На данный момент Гауфф является 3-й ракеткой мира.