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    Мартинес: Мирра Андреева — самородок на грунте

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева
    Кончита Мартинес, тренер Мирры Андреевой, прокомментировала подготовку 17-летней теннисистки к грунтовому отрезку сезона.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «Мирра — самородок на грунте, она очень хорошо двигается на этом покрытии, так что адаптация будет только с психологической точки зрения. Розыгрыши будут длиннее, но суть игры не должна сильно меняться. Я всё ещё хочу, чтобы она была агрессивной.

    Мы много работаем над вариативностью, чтобы иметь возможность иногда направлять мяч выше, но всегда агрессивно. Всякий раз, когда у неё есть шанс войти в корт, это надо делать, будь то грунт или хард», — сказала Мартинес в эфире Tennis Channel.

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    Сейчас Мирра Андреева является 7-й ракеткой мира.

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