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    Зверев назвал лучших теннисистов мира на данный момент

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Зверев Новак Джокович  Карлос Алькарас Янник Синнер
    Немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о лучших теннисистах в мире на данный момент.

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    «Нас четверо на одном уровне. Прошлый год был немного странным: во второй половине я играл ужасно, у Алькараса были взлёты и падения, а вот Синнер был стабилен. Но я рядом, вместе с Джоковичем. Изменить баланс не составит большого труда.

    Поздравляю новые таланты, но на данный момент нас четверо, кто показывает теннис другого уровня, — Синнер, я, который по-прежнему второй в рейтинге, Алькарас и Новак. Все очень конкурентоспособны.

    Я верю, что мы также будем главными героями в 2025 году и что этот сезон будет более сбалансированным, чем предыдущие. Было бы ошибкой останавливаться на 2024-м, слишком много странных вещей произошло. Я чувствую себя свежим, я готов снова двигаться вперёд. Боюсь ли я проклятия "Шлемов"? Я боюсь только пауков!» — приводит слова Зверева La Repubblica.

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