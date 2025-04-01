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    Рыбакина: Чувствую огромную поддержку, где бы я ни находилась

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Рыбакина
    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рада, что она представляет Казахстан на мировой арене.

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    До июня 2018 года у Рыбакиной было спортивное гражданство России.

    «В Казахстане теннис не был так популярен, но, когда я выиграла Уимблдон, многие начали интересоваться им. Когда я потом приезжала, то видела огромное количество детей, которые занимаются теннисом. А ещё спустя несколько лет мне рассказывали в Федерации тенниса Казахстана о росте статистики, сколько детей хотят заниматься теннисом. Так что это было действительно удивительно.

    Чувствую огромную поддержку в течение всего года, где бы я ни находилась. Вижу людей с флагами Казахстана на турнирах. Это просто потрясающе.

    На своей первой Олимпиаде я заняла четвёртое место. Но у меня было так много поддержки в каждом раунде. Это действительно привилегия. Мне удивительно чувствовать такую поддержку», — сказала Рыбакина в эфире YouTube-канала Tennis Insider Clud.

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