ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнТрансферный дайджест. 18 — 24 марта
  • 09:48
    • Свентек вышла в полуфинал турнира в Майами
    Все новости спорта

    Линетт прокомментировала сенсационную победу над Гауфф

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Кори Гауфф  Магда Линетт
    Польская теннисистка Магда Линетт высказалась о сенсационной победе над американкой Кори Гауфф в четвёртом круге турнира в Майами (США).

    Кори Гауфф
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кори Гауфф

    Встреча состоялась 24 марта. Линетт одолела Гауфф со счетом 6:4, 6:4.

    «Я была храброй. Мне удалось подкрепить это своей довольно надёжной игрой на подаче, потому что с ней действительно непросто. Даже если вы принимаете её подачу, она всё равно очень цепкая, продолжает биться, несмотря ни на что.

    Для меня было очень важно продолжать оказывать на неё давление, чтобы она чувствовала напряжение, для этого пришлось приложить много усилий», — приводит слова Линетт Punto de Break.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия укажет Замбии ее место
  • Россия — Замбия. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Аргентина не сможет оставить свои ворота в неприкосновенности?
  • Аргентина — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Выиграет ли Казахстан впервые в отборе на ЧМ-2026?
  • Лихтенштейн — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.31
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:452025
    •  1.78
  • Прогноз на матч Россия — Замбия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аргентина — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Молдова — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Швеция — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Израиль — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Колумбия — Парагвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры