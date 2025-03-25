Линетт прокомментировала сенсационную победу над Гауфф

Польская теннисисткавысказалась о сенсационной победе над американкойв четвёртом круге турнира в Майами (США).

Встреча состоялась 24 марта. Линетт одолела Гауфф со счетом 6:4, 6:4.

«Я была храброй. Мне удалось подкрепить это своей довольно надёжной игрой на подаче, потому что с ней действительно непросто. Даже если вы принимаете её подачу, она всё равно очень цепкая, продолжает биться, несмотря ни на что.

Для меня было очень важно продолжать оказывать на неё давление, чтобы она чувствовала напряжение, для этого пришлось приложить много усилий», — приводит слова Линетт Punto de Break.