Эала — о матче с Киз: Это очень важная победа

Мэдисон Киз Фото: globallookpress.com
«Не думаю, что у меня было время осмыслить всё, что произошло. Я следую шаг за шагом, концентрируюсь на том, что нужно сделать дальше, а именно хорошо восстановиться для следующего матча.
Это очень важная победа. Я очень горжусь тем, чего достигла, это подпитывает меня, но я держу в уме, что дальше будет другой матч. Перед этим мне нужно осознать то, что я сделала невероятное. Думаю, моя реакция на корте в значительной степени отражает то, что я чувствую сейчас», — приводит слова Эалы Punto de Break.
В 1/8 финала 19-летняя встретится с Паулой Бадосой из Испании.