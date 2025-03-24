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    Эала — о матче с Киз: Это очень важная победа

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мэдисон Киз
    Представительница Филиппин Александра Эала высказалась о победе над американкой Мэдисон Киз (6:4, 6:2) в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами.

    Мэдисон Киз
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    Мэдисон Киз

    «Не думаю, что у меня было время осмыслить всё, что произошло. Я следую шаг за шагом, концентрируюсь на том, что нужно сделать дальше, а именно хорошо восстановиться для следующего матча.

    Это очень важная победа. Я очень горжусь тем, чего достигла, это подпитывает меня, но я держу в уме, что дальше будет другой матч. Перед этим мне нужно осознать то, что я сделала невероятное. Думаю, моя реакция на корте в значительной степени отражает то, что я чувствую сейчас», — приводит слова Эалы Punto de Break.

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