Соболенко: Во время принципиального матча я очень сфокусирована

Первая ракетка мира белорусская теннисисткапрокомментировала победу над американкойв полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Наверное, когда дело доходит до какого-то принципиального матча или каких-то реваншей, ментально я прямо очень сфокусирована, и, наверное, тяжело что-то против меня сделать. Хотелось бы, чтобы с таким фокусом я выходила на каждый матч, движемся в этом направлении, но не всегда получается», — сказала Соболенко в эфире «Больше!».

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Напомним, Соболенко разгромила Киз со счетом 6:0, 6:1. В финале турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко встретится с россиянкой Миррой Андреевой.