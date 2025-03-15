14:30Химки — АхматОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лукас Вера«Химки» — «Ахмат». Онлайн
    Все новости спорта

    Соболенко: Во время принципиального матча я очень сфокусирована

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко Мэдисон Киз
    Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Мэдисон Киз в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США).

    Арина Соболенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арина Соболенко

    «Наверное, когда дело доходит до какого-то принципиального матча или каких-то реваншей, ментально я прямо очень сфокусирована, и, наверное, тяжело что-то против меня сделать. Хотелось бы, чтобы с таким фокусом я выходила на каждый матч, движемся в этом направлении, но не всегда получается», — сказала Соболенко в эфире «Больше!».

    Прогнозы на теннис

    Напомним, Соболенко разгромила Киз со счетом 6:0, 6:1. В финале турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко встретится с россиянкой Миррой Андреевой.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» продолжит терять очки?!
  • «Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Реал» попытается догнать «Барселону» в таблице
  • «Вильярреал» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Столичные команды выдадут голевую феерию?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Руне — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Анже — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Акрон — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры