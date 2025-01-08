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    Мирра Андреева: Я просто выхожу на корт и импровизирую

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева
    Российская теннисистка Мирра Андреева отметила, какой тактики она придерживается в матчах.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «Большую часть времени я просто выхожу на корт и знаю, что, например, у соперников удар справа лучше, чем слева, поэтому мне стоит чаще бить слева. После этого импровизирую на корте. Думаю, это помогает мне, потому что я никогда не думаю о том, что мне нужно делать.

    Просто выхожу на корт. Вижу, как обстоят дела и что происходит. Там я просто принимаю решение», — приводит слова теннисистки The Guardian.

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    Ранее Мирра Андреева в полуфинале соревнований в Брисбене в двух сетах уступила Арине Соболенко из Беларуси.

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