Рыбакина победила Соболенко на Итоговом турнире — 2024

Представительница Казахстанав трех сетах сломила сопротивление белорусской теннисисткина Итоговом турнире WTA — 2024.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:1 в пользу пятой ракетки мира, но это не помогло Рыбакиной пройти дальше, так как она проиграла две первых игры.

Соболенко же победила в первых двух матчах в своей группе и заранее обеспечила себе выход в полуфинал.

Прогнозы на теннис

Игра длилась 1 час 41 минуту. У Рыбакиной шесть эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи (71%). Соболенко выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три двойные ошибки из семи (43%).