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    Рыбакина победила Соболенко на Итоговом турнире — 2024

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Рыбакина Арина Соболенко
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина в трех сетах сломила сопротивление белорусской теннисистки Арины Соболенко на Итоговом турнире WTA — 2024.

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:1 в пользу пятой ракетки мира, но это не помогло Рыбакиной пройти дальше, так как она проиграла две первых игры.

    Соболенко же победила в первых двух матчах в своей группе и заранее обеспечила себе выход в полуфинал.

    Прогнозы на теннис

    Игра длилась 1 час 41 минуту. У Рыбакиной шесть эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи (71%). Соболенко выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три двойные ошибки из семи (43%).

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