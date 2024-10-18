Мирра Андреева прошла в полуфинал турнира в Нинбо

Российская теннисисткапрошла в полуфинал турнира в Нинбо на отказе

Россиянка (19-я ракетка мира) одолела представительницу Чехии (17-я ракетка мира) со счетом — 7:6 (7:5), 3:2. Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

За весь поединок Андреева сделала 4 эйса и реализовала 3 брейк-поинта из 10-и. Крейчикова допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 6-и.

Андреева пробилась в полуфинал турнира в Нинбо (Китай), где сыграет против победительницы встречи между 12-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и Каролиной Муховой из Чехии.