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    Мирра Андреева прошла в полуфинал турнира в Нинбо

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева Барбора Крейчикова
    Российская теннисистка Мирра Андреева прошла в полуфинал турнира в Нинбо на отказе Барборы Крейчиковой.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    Россиянка (19-я ракетка мира) одолела представительницу Чехии (17-я ракетка мира) со счетом — 7:6 (7:5), 3:2. Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

    За весь поединок Андреева сделала 4 эйса и реализовала 3 брейк-поинта из 10-и. Крейчикова допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 6-и.

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    • Андреева пробилась в полуфинал турнира в Нинбо (Китай), где сыграет против победительницы встречи между 12-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и Каролиной Муховой из Чехии.

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