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    Вавринка: Люблю теннис, поэтому мне легко себя мотивировать

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Станислас Вавринка
    Трёхкратный обладатель титулов на турнирах «Большого шлема» 39-летний швейцарец Стэн Вавринка рассказал, где он черпает силы и мотивацию для продолжения спортивной карьеры

    Стэн Вавринка
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    Стэн Вавринка

    «Теннис — это игра, поэтому вы должны получать удовольствие от того, что делаете. Если вы увлечены этим, то, несмотря на обстоятельства, должны продолжать. Именно это я и собираюсь делать. Мотивация должна исходить изнутри.

    Если вам приходится заставлять себя быть мотивированным, значит, вы недостаточно увлечены тем, что делаете. Играть в теннис каждый день — для меня это нелегко. Но я люблю эту часть моей жизни, поэтому мне легко себя мотивировать», — приводит слова Вавринки Spilxperten.

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    Сейчас швейцарец играет на турнире серии ATP-250 в шведском Стокгольме. Там он вышел во второй круг, где сразится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

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