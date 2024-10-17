Вавринка: Люблю теннис, поэтому мне легко себя мотивировать

Трёхкратный обладатель титулов на турнирах «Большого шлема» 39-летний швейцарецрассказал, где он черпает силы и мотивацию для продолжения спортивной карьеры

«Теннис — это игра, поэтому вы должны получать удовольствие от того, что делаете. Если вы увлечены этим, то, несмотря на обстоятельства, должны продолжать. Именно это я и собираюсь делать. Мотивация должна исходить изнутри.

Если вам приходится заставлять себя быть мотивированным, значит, вы недостаточно увлечены тем, что делаете. Играть в теннис каждый день — для меня это нелегко. Но я люблю эту часть моей жизни, поэтому мне легко себя мотивировать», — приводит слова Вавринки Spilxperten.

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Сейчас швейцарец играет на турнире серии ATP-250 в шведском Стокгольме. Там он вышел во второй круг, где сразится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.