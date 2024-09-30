Алькарас: Хачанов — сложный игрок

Испанецвысказался по поводу матча 1/4 финала турнира в Пекине (Китай) с российским теннисистом. Алькарас надеется, что сможет показать свою лучшую игру.

«Ну, честно говоря, это сложный игрок. Неважно, что я выиграл три матча, которые провёл с ним. Я должен быть очень, очень сосредоточен на игре. Он очень сильный теннисист. Должен быть сосредоточен на своей игре, не позволять ему выступать в своём стиле и не давать ему чувствовать себя комфортно на корте.

Постараюсь выполнять свои хорошие удары, загоняя его в неудобные позиции. Посмотрим. Собираюсь подойти к матчу так же, как подхожу к любому: просто сосредоточиться в начале, попытаться использовать возможности, которые он мне предоставляет, не бояться ошибаться. Просто постараюсь достичь цели матча, а там посмотрим, что получится. Но это точно будет интересная встреча», — сказал Алькарас на пресс-конференции.