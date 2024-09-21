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    Фриц победил Зверева на Кубке Лэйвера — 2024

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Тейлор Фритц Александр Зверев
    Американец Тейлор Фриц (сборная мира) победил немца Александра Зверева (сборная Европы) на Кубка Лэйвера — 2024

    Тейлор Фриц
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    Тейлор Фриц

    Фриц был сильнее в двух сетах со счетом 6:4, 7:5. После этой победы сборная мира теперь выигрывает в противобостве со сборной Европы — 6:4.

    Соперники были на корте 1 час 57 минут. За это время Фриц восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных.

    На счету Зверева три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

    Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).

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