Фриц победил Зверева на Кубке Лэйвера — 2024

Американец(сборная мира) победил немца(сборная Европы) на Кубка Лэйвера — 2024

Фриц был сильнее в двух сетах со счетом 6:4, 7:5. После этой победы сборная мира теперь выигрывает в противобостве со сборной Европы — 6:4.

Соперники были на корте 1 час 57 минут. За это время Фриц восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных.

На счету Зверева три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).