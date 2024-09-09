Синнер: Счастлив, что смогу забрать трофей домой

Итальянский теннисистпрокомментировал свою победу на US Open. В финале спортсмен одолел американца

«Это такое облегчение. Мы работаем ради таких трофеев. Я так счастлив, что могу забрать его домой. У меня были очень тяжёлые поражения здесь. Против Карлоса с матчболом. В прошлом году против Зверева.

Я всегда знал, что на этом корте я могу выиграть. Я просто старался продолжать идти и совершенствоваться. Работа не прекращалась. Мы отпразднуем сегодня вечером», — сказал Синнер после игры.

Прогнозы и ставки на US Open

В финале Открытого чемпионата США — 2024 Синнер победил Фритца со счетом 6:3, 6:4, 7:5. Итальянец впервые в карьере выиграл US Open.