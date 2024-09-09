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    Синнер прокомментировал победу на US Open 2024

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Янник Синнер Тейлор Фритц
    Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе на US Open 2024. В финале первая ракетка мира одолел американца Тейлора Фритца со счетом 6:3, 6:4, 7:5.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Испытываю облегчение. Ты работаешь ради таких трофеев, ради того, чтобы играть большие матчи на больших стадионах. Я так счастлив, что могу забрать кубок с собой домой. У меня были очень тяжёлые поражения здесь. От Карлоса с матчболом. В прошлом году — от Зверева.

    Я всегда знал, что этот корт близок мне. Просто старался продолжать свой путь и совершенствоваться. Работа не прекращалась. Мы заберём кубок с собой и отпразднуем сегодня вечером», — сказал Синнер после победы.

    В финале Синнер сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Синнер впервые в карьере стал победителем US Open.

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