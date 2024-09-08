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    Соболенко: Стараюсь не зацикливаться на рейтинге

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко US Open
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о борьбе за первое место в мировом рейтинге. Сейчас спортсменка является второй ракеткой мира.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Честно говоря, стараюсь не зацикливаться на рейтинге. Не сложно проверить, на какой позиции я нахожусь по окончании турнира. Я сосредоточена на себе и знаю, что если буду показывать свой лучший теннис на каждом турнире, если мне удастся проявить этот боевой дух, то снова смогу стать номером один. Я сосредоточена на том, чтобы стать лучше как игрок и как личность, но надеюсь однажды увидеть себя на вершине рейтинга», — отметила Соболенко на пресс-конференции.

    Напомним, что ранее Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата США, в финале переиграв американку Джессику Пегулу.

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