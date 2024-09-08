Соболенко: Стараюсь не зацикливаться на рейтинге

Белорусская теннисисткавысказалась о борьбе за первое место в мировом рейтинге. Сейчас спортсменка является второй ракеткой мира.

«Честно говоря, стараюсь не зацикливаться на рейтинге. Не сложно проверить, на какой позиции я нахожусь по окончании турнира. Я сосредоточена на себе и знаю, что если буду показывать свой лучший теннис на каждом турнире, если мне удастся проявить этот боевой дух, то снова смогу стать номером один. Я сосредоточена на том, чтобы стать лучше как игрок и как личность, но надеюсь однажды увидеть себя на вершине рейтинга», — отметила Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, что ранее Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата США, в финале переиграв американку Джессику Пегулу.