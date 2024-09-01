Калинская вылетела в 3-м круге US Open 2024

Анна Калинская Фото: globallookpress.com
В матче третьего раунда Калинская со счетом 3:6, 1:6 проиграла Беатрис Хаддад-Майе из Бразилии. Встреча продлилась 1 час 20 минут.
Калинская ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из восьми заработанных.
У бразильской теннисистки три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованный брейк-пойнта из пяти.
Хаддад-Майя в 4-м раунде сразится с датчанкой Каролиной Возняцки.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября.