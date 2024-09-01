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    Калинская вылетела в 3-м круге US Open 2024

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open Анна Калинская Беатрис Аддад Майя
    Российская теннисистка Анна Калинская не вышла в 4-й круг Открытого чемпионата США — 2024.

    Анна Калинская
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    Анна Калинская

    В матче третьего раунда Калинская со счетом 3:6, 1:6 проиграла Беатрис Хаддад-Майе из Бразилии. Встреча продлилась 1 час 20 минут.

    Калинская ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из восьми заработанных.

    У бразильской теннисистки три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованный брейк-пойнта из пяти.

    Хаддад-Майя в 4-м раунде сразится с датчанкой Каролиной Возняцки.

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    Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября.

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