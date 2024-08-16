Зверев и Оже-Альяссим вышли в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Немецкий теннисист(4) выиграл у испанцав третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США) со счетом 7:5, 7:6 (8:6).

Игра длилась 2 часа 5 минут. За это время Зверев сделал 8 эйсов, допустил три двойные ошибки, реализовал 3 брейк-пойнта из 10. У Карреньо-Бусты шесть эйсов, семь двойных ошибок и два брейка при пяти брейк-пойнтах.

В 1/4 финала Зверев сразится с победителем встречи Бен Шелтон (США) — Фабио Марожан (Венгрия).

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В еще одной встрече канадец Феликс Оже-Альяссим был сильнее норвежца Каспера Рууда — 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 8 минут. У Оже-Альяссима 14 подач навылет, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. У Рууда ни одного эйса, пять двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.

Теперь в 1/4 финала «Мастерса» Оже-Альяссима сыграет с Джеком Дрэйпером (Великобритания).