ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кэти Ледеки3 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 00:02
    • Франция обыграла Аргентину в 1/4 финала ОИ-2024
  • 22:14
    • Джокович вышел в финал Олимпиады
  • 21:23
    • «Динамо» продлило контракт с Нгамале
  • 20:00
    • Испания обыграла Японию и вышла в полуфинал ОИ-24
    Все новости спорта

    Тиафо прокомментировал победу над Рублевым

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Фрэнсис Тиафу
    Американец Фрэнсис Тиафо высказался по поводу победы в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.

    Фрэнсис Тиафо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрэнсис Тиафо

    Тиафо пробился в полуфинал, одолев россиянина Андрея Рублева со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

    «Я увидел толпу зрителей и подумал: "Боже, сегодня вечером будет эпично". Я даже раньше говорил Андрею, что будет довольно шумно. Я был очень рад видеть людей, которые в пятницу вечером захотели прийти посмотреть на меня. Это было невероятно. В начале матча мне помогло то, что я подавал довольно хорошо. Потом я нанес сильный удар справа, много отличных ударов с лета и быстрых ударов. Это меня воодушевило. В такие моменты ты думаешь: "Да, это будет один из тех самых дней". А потом просто играешь с большой интенсивностью и пытаешься выстоять против того парня», — приводит пресс-служба АТР слова Тиафо.

    Прогнозы на теннис

    В полуфинале турнира в Вашингтоне Тиафо 4 августа сыграет с соотечественником Себастьяном Кордой.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустит ли «Зенит» первый гол в новом чемпионате?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Динамовцы будут торопиться?
  • «Акрон» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Сумеют ли казанцы одолеть «Химки»?
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.72
  • Экспресс дня 3 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Сэндхаген
  • Бои
  • Завтра в 00:40
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фергюсон — Кьеза
  • Бои
  • Сегодня в 22:40
    •  1.80
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры