Тиафо прокомментировал победу над Рублевым

Американецвысказался по поводу победы в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.

Тиафо пробился в полуфинал, одолев россиянина Андрея Рублева со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

«Я увидел толпу зрителей и подумал: "Боже, сегодня вечером будет эпично". Я даже раньше говорил Андрею, что будет довольно шумно. Я был очень рад видеть людей, которые в пятницу вечером захотели прийти посмотреть на меня. Это было невероятно. В начале матча мне помогло то, что я подавал довольно хорошо. Потом я нанес сильный удар справа, много отличных ударов с лета и быстрых ударов. Это меня воодушевило. В такие моменты ты думаешь: "Да, это будет один из тех самых дней". А потом просто играешь с большой интенсивностью и пытаешься выстоять против того парня», — приводит пресс-служба АТР слова Тиафо.

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В полуфинале турнира в Вашингтоне Тиафо 4 августа сыграет с соотечественником Себастьяном Кордой.