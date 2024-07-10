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    Музетти стал полуфиналистом Уимблдона

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Уимблдон Лоренцо Музетти Тейлор Фритц
    Итальянец Лоренцо Музетти (25-я ракетка мира) вышел в полуфинал Уимблдона-2024.

    Лоренцо Музетти
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    Лоренцо Музетти

    В своем матче 22-летний игрок победил американца Тейлора Фрица (13) со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1.

    Соперники были на корте 3 часа 31 минуту. За это время Музетти семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных.

    В активе Фритца 10 эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

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