Музетти стал полуфиналистом Уимблдона

Итальянец(25-я ракетка мира) вышел в полуфинал Уимблдона-2024.

В своем матче 22-летний игрок победил американца Тейлора Фрица (13) со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1.

Соперники были на корте 3 часа 31 минуту. За это время Музетти семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В активе Фритца 10 эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В своем полуфинале Музетти сыграет с легендарным сербом Новаком Джоковичем (2), который прошел дальше из-за отказа Алекса де Минора.