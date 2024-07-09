Петрова: Это отлично, что Веснина допущена до Олимпиады в Париже

Российская теннисисткапрокомментировала новость о том, что Елена Веснина сыграет на Олимпиаде-2024.

Веснина сыграет в парном разряде с Екатериной Александровой.

«Это замечательная новость, что Елена Веснина допущена до Олимпиады в Париже. Конечно, буду следить и болеть за Веснину. Очень хочется, чтобы она добилась успеха. У нас есть чат, где мы списываемся. Я написала шутку, которая была адресована Весниной: "Лен, у тебя есть ещё четыре года, чтобы родить ребёнка, вернуться и подготовиться к Олимпиаде". Так оно и получилось.

Если ей удастся хорошо выступить и подняться на пьедестал, то она войдёт в спортивную историю. Мне кажется, в теннисе ни у кого так не складывалось, как у неё. Плюс большое количество медалей — это замечательно. Но хочется, чтобы все наши спортсмены сыграли хорошо и достойно на Олимпийских играх. А также продлили теннисную династию медалей», — сказала Петрова «Чемпионату».

Летняя Олимпиада во французской столице состоится с 26 июля по 11 августа.