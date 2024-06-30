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    Соболенко рассказала о своем состоянии накануне Уимблдона

    Теннис Прогнозы на теннис Уимблдон WTA Арина Соболенко
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о характере своей травме, которая может помешать ей выступить на Уимблдоне.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    Ранее спортсменка призналась, что находится не в лучшей форме перед стартом турнира «Большого шлема».

    «Я называю это просто травмой плеча. Это действительно специфическая травма, и она действительно редкая. Вероятно, я просто вторая или третья теннисистка, которая травмировала эту мышцу. Это очень неприятно», — приводит WTA слова Соболенко.

    Белоруска отметила, что травма позволяет ей тренироваться, однако она испытывает боли именно во время подачи.

    «Самое раздражающее, что я могу делать все что угодно. Могу тренироваться, могу делать удары с отскока. Я борюсь с подачей. Это действительно раздражает. Ты не чувствуешь, что у тебя травма. Если вы дадите мне гири, я пойду поднимать гири. Но если вы скажете мне подавать, я буду испытывать боль», — добавила она.

    В первом круге турнира «Большого шлема» Соболенко должна сыграть против американки Эмины Бектас. В прошлом году 26-летняя спортсменка дошла до полуфинала соревнований, где уступила представительнице Туниса Онс Жабер.

    Уимблдон в 2024 году пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия).

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