ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау ФеликсТрансферный дайджест. 11-17 июня
    Все новости спорта

    Серена Уильямс ответила, вернется ли она в теннис

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Серена Уильямс
    Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, стоит ли ее снова ждать на корте.

    Серена Уильямс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Серена Уильямс

    В мае 2024 года 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в социальной сети выставила пост «Готова снова бить по мячам». Многие ее поклонники поняли это в качестве намека на возобновление карьеры.

    «Пост не был загадочным. Я в прямом смысле была готова бить по мячам. Я давно не выходила на корт. Это моя жизнь, я люблю теннис и по нему скучаю. Я узнала, что мне не следует об этом сообщать в "Твиттере", потому что люди подумали, что я возвращаюсь. Но я говорю: "нет".

    Мне нравится, что я скучаю по теннису. Очень не хотелось бы говорить, что я его ненавидела, это было бы просто ужасно и грустно. Если честно, я даже не осознавала, что теннис значил для меня очень многое.

    Не думала, что буду так относиться к нему после завершения карьеры. Это хорошая тоска. Ностальгия. Мне это нравится», — рассказала Уильямс в интервью New York Times.

  • Титул Самсоновой, новая надежда Великобритании, топовый Де Минор и планы Надаля
  • Позади первая неделя подготовки к Уимблдону
  • Сегодня

    • Последним турниром Серены Уильямс в качестве действующей теннисистки стал US Open — 2022, тогда ей было 40 лет.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Французы не станут церемониться
  • Австрия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сможет ли Словакия противостоять Бельгии?
  • Бельгия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли Украина начать свой путь на Евро с победы?
  • Румыния — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.92
  • Экспресс дня 17 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Австрия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бельгия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Румыния — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Боржеш
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Турция — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  4.10
  • Экспресс дня 18 июня
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры