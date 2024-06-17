Серена Уильямс ответила, вернется ли она в теннис

Знаменитая американская теннисисткарассказала, стоит ли ее снова ждать на корте.

В мае 2024 года 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в социальной сети выставила пост «Готова снова бить по мячам». Многие ее поклонники поняли это в качестве намека на возобновление карьеры.

«Пост не был загадочным. Я в прямом смысле была готова бить по мячам. Я давно не выходила на корт. Это моя жизнь, я люблю теннис и по нему скучаю. Я узнала, что мне не следует об этом сообщать в "Твиттере", потому что люди подумали, что я возвращаюсь. Но я говорю: "нет".

Мне нравится, что я скучаю по теннису. Очень не хотелось бы говорить, что я его ненавидела, это было бы просто ужасно и грустно. Если честно, я даже не осознавала, что теннис значил для меня очень многое.

Не думала, что буду так относиться к нему после завершения карьеры. Это хорошая тоска. Ностальгия. Мне это нравится», — рассказала Уильямс в интервью New York Times.

Последним турниром Серены Уильямс в качестве действующей теннисистки стал US Open — 2022, тогда ей было 40 лет.