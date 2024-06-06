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    • Зверев стал полуфиналистом «Ролан Гаррос»
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    Зверев отреагировал на выход в полуфинал «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Александр Зверев
    Четвёртая ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, дал комментарий после своей победы над 11-м номером мировой классификации австралийцем Алексом де Минором в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    Немецкий теннисист выиграл в трёх партиях — 6:4, 7:6 (7:5), 6:4 — и вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

    «У меня складывается впечатление, что ты должен работать усерднее, чем кто-либо другой, чтобы стать лучшим игроком. Я думаю, все лучшие игроки делают это. Мне нравится работать на пределе своих возможностей, и если я буду это делать, то внезапно сыграть пять сетов станет не так уж сложно. Я занимаюсь этим уже много-много лет, и я счастлив, что это приносит плоды, продолжает приносить. Я счастлив попасть в новый полуфинал и, надеюсь, смогу выиграть хотя бы один», — приводит слова Зверева пресс-служба «Ролан Гаррос».

    Александр Зверев вышел в 1/2 финала «Ролан Гаррос» в четвёртый рарз подряд, при этом во всех трёх предыдущих попытках он потерпел поражения. Соперником Александра в полуфинале-2024 станет седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд.

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